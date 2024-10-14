Яков Фролович 1729 — найти родственников по фамилии на Familio

Яков Фролович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1729

умер После 1774

Мать
Дарья Васильевна1700 г.р.
Отец
Фрол Максимович1703 г.р.
Супруги
Анна Сидоровна1752 г.р.
Мария ГерасимовнаНеизвестно г.р.
Показать еще 1
Дети
Прасковья Яковлевна1755 г.р.
Наталья Яковлевна1758 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Фрол Максимович

Мать: Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена (Мавра) Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Герасимовна

Смерть
После 1774

Мы используем куки для улучшения работы сайта.