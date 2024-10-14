Яков Фролович
мужской, родился 1729
умер После 1774
МатьДарья Васильевна1700 г.р.
ОтецФрол Максимович1703 г.р.
Супруги
Анна Сидоровна1752 г.р.
Мария ГерасимовнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
Дети
Прасковья Яковлевна1755 г.р.
Наталья Яковлевна1758 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Фрол Максимович
Мать: Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Герасимовна
Смерть
После 1774