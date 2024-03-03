Осип Никитин
Место рождения
Дата рождения1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1790 ст.
Жена: Дарья Васильева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Выдана в замужество, в деревню Варакшу, за крестьянина помещика Федора Григорьева сына Стрекалова
Смерть
Неизвестно