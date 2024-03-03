Осип Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип Никитин

Место рождения

Бусаево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
1771 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бусаево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
25.10.1790 ст.

Жена: Дарья Васильева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Выдана в замужество, в деревню Варакшу, за крестьянина помещика Федора Григорьева сына Стрекалова
Смерть
Неизвестно

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