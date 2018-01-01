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(Mghdesyan) Seda

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2018

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Mghdesyan Khosrov

Мать: Knarik

Смерть
Около 2018
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