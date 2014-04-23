Куленко (Шестерикова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.09.1925
Дата смерти23.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1953
Сын: Куленко Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Куленко Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куленко Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куленко Алексей Васильевич
Смерть
23.04.2014
Причина смерти: старость