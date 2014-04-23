Куленко (Шестерикова) Анна Васильевна 22.09.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куленко (Шестерикова) Анна Васильевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

22.09.1925

Дата смерти

23.04.2014

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1925

Отец: Шестериков Василий Алексеевич

Мать: Шестерикова Мария Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куленко Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
14.12.1953

Сын: Куленко Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Куленко Алексей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куленко Алексей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куленко Алексей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
23.04.2014
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: старость

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