Кочегин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочегин Владимир Петрович

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Место рождения

посёлок Пожва Пермский край

Дата рождения

30.09.1925

Дата смерти

03.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925

Отец: Кочегин Пётр Васильевич

Мать: Кочегина Анна Ефимовна

посёлок Пожва Пермский край
Бракосочетание
12.07.1948 ст.

Жена: Кочегина Евгения Павловна

Рождение ребёнка
24.03.1949

Дочь: Второва Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Кочегина Евгения Павловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
03.09.1987
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