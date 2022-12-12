Кочегин Владимир Петрович
Место рожденияпосёлок Пожва Пермский край
Дата рождения30.09.1925
Дата смерти03.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925
Отец: Кочегин Пётр Васильевич
Мать: Кочегина Анна Ефимовна
посёлок Пожва Пермский край
Бракосочетание
12.07.1948 ст.
Рождение ребёнка
24.03.1949
Дочь: Второва Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Кочегина Евгения Павловна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
03.09.1987