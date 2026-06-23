Случевский АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Случевский АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1825

умер Неизвестно

Мать
(Комаровская) МАВРА МИХАЙЛОВНА1799 г.р.
Отец
Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(1)1784 г.р.
Супруги
(Бровцына) ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНАОколо 1840 г.р.
Дети
(Случевская) ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(1)

Мать: (Комаровская) МАВРА МИХАЙЛОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бровцына) ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Случевская) ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: (Бровцына) ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА

Смерть
Неизвестно

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