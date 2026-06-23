Случевский АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
мужской, родился 1825
умер Неизвестно
Мать(Комаровская) МАВРА МИХАЙЛОВНА1799 г.р.
ОтецСлучевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(1)1784 г.р.
Супруги
(Бровцына) ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНАОколо 1840 г.р.
Дети
(Случевская) ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Случевская) ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: (Бровцына) ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА
Смерть
Неизвестно