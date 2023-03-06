Шаклеина Анна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеина Анна Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1856

Дочь: Наталья Авраамова

Отец ребёнка: Шаклеин Авраам Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1856

Сын: Шаклеин Лаврентий Авраамов

Отец ребёнка: Шаклеин Авраам Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаклеин Авраам Иванович

Смерть
Неизвестно
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