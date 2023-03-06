Шаклеина Анна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1856
Дочь: Наталья Авраамова
Отец ребёнка: Шаклеин Авраам Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1856
Сын: Шаклеин Лаврентий Авраамов
Отец ребёнка: Шаклеин Авраам Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно