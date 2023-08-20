Корешкова Праскева Киприановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киприан
Рождение ребёнка
18.02.1861
Дочь: Евдокия Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Корешков Ксенофонт Захарович
Рождение ребёнка
02.03.1862
Сын: Корешков Василий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Корешков Ксенофонт Захарович
Рождение ребёнка
?.03.1874
Сын: Корешков Алексей Ксенофонтович
Отец ребёнка: Корешков Ксенофонт Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корешков Георгий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Корешков Ксенофонт Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Корешков Ксенофонт Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно