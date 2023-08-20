Корешкова Праскева Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корешкова Праскева Киприановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киприан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1861

Дочь: Евдокия Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Корешков Ксенофонт Захарович

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.03.1862

Сын: Корешков Василий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Корешков Ксенофонт Захарович

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
?.03.1874

Сын: Корешков Алексей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Корешков Ксенофонт Захарович

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корешков Георгий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Корешков Ксенофонт Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Корешков Ксенофонт Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корешков Ксенофонт Захарович

Смерть
Неизвестно
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