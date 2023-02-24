Ерофеев Венедикт Николаевич
Место рожденияРоссийская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Дата рождения06.06.1928
Дата смерти11.12.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1928
Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Рождение ребёнка
12.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерофеева Антонина Петровна
Село Елшанка , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1982
Село Елшанка , Ульяновская область