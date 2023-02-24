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Ерофеев Венедикт Николаевич

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Место рождения

Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка

Дата рождения

06.06.1928

Дата смерти

11.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1928

Отец: Ерофеев (однодворец) Николай Алексеевич

Мать: Ерофеева Анисья Андреевна

Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Рождение ребёнка
12.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерофеева Антонина Петровна

Село Елшанка , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Антонина Петровна

Смерть
11.12.1982
Село Елшанка , Ульяновская область
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