(Иванова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Иванова) Ксения

(Иванова) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

13.12.1860

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
22.06.1842

Муж: Ефимов Андрей

Рождение ребёнка
1843

Сын: Андреев Михаил

Отец ребёнка: Ефимов Андрей

Рождение ребёнка
12.09.1844

Сын: Андреев Никита

Отец ребёнка: Ефимов Андрей

Рождение ребёнка
1846

Сын: Андреев Иван

Отец ребёнка: Ефимов Андрей

Рождение ребёнка
1848

Сын: Андреев Герасим

Отец ребёнка: Ефимов Андрей

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Андреева) Анна

Отец ребёнка: Ефимов Андрей

Рождение ребёнка
1855

Сын: Андреев Николай

Отец ребёнка: Ефимов Андрей

Рождение ребёнка
25.10.1860

Дочь: (Андреева) Анастасия

Отец ребёнка: Ефимов Андрей

Смерть
13.12.1860
Причина смерти: от удушья
Рождение ребёнка
01.07.1866

Сын: Андреев Александр

Отец ребёнка: Ефимов Андрей

Рождение ребёнка
04.02.1868

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Андрей

Рождение ребёнка
23.11.1869

Сын: Андреев Филарет

Отец ребёнка: Ефимов Андрей

Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.