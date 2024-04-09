(Иванова) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти13.12.1860
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
22.06.1842
Муж: Ефимов Андрей
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андреев Михаил
Отец ребёнка: Ефимов Андрей
Рождение ребёнка
12.09.1844
Сын: Андреев Никита
Отец ребёнка: Ефимов Андрей
Рождение ребёнка
1846
Сын: Андреев Иван
Отец ребёнка: Ефимов Андрей
Рождение ребёнка
1848
Сын: Андреев Герасим
Отец ребёнка: Ефимов Андрей
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Андреева) Анна
Отец ребёнка: Ефимов Андрей
Рождение ребёнка
1855
Сын: Андреев Николай
Отец ребёнка: Ефимов Андрей
Рождение ребёнка
25.10.1860
Дочь: (Андреева) Анастасия
Отец ребёнка: Ефимов Андрей
Смерть
13.12.1860
Причина смерти: от удушья
Рождение ребёнка
01.07.1866
Сын: Андреев Александр
Отец ребёнка: Ефимов Андрей
Рождение ребёнка
04.02.1868
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов Андрей
Рождение ребёнка
23.11.1869
Сын: Андреев Филарет
Отец ребёнка: Ефимов Андрей
Похороны
Неизвестно