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Фроликова Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Праскевья Семенова

Отец ребёнка: Фроликов Семен Иванов

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Вера Семенова

Отец ребёнка: Фроликов Семен Иванов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Фроликов Тимофей Семенов

Отец ребёнка: Фроликов Семен Иванов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Фроликов Влас Семенов

Отец ребёнка: Фроликов Семен Иванов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Фроликов Василий Семенов

Отец ребёнка: Фроликов Семен Иванов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Фроликов Андрей Семенов

Отец ребёнка: Фроликов Семен Иванов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Аксинья Семенова

Отец ребёнка: Фроликов Семен Иванов

Смерть
До 1834
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