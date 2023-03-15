Фроликова Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Праскевья Семенова
Отец ребёнка: Фроликов Семен Иванов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Вера Семенова
Отец ребёнка: Фроликов Семен Иванов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Фроликов Семен Иванов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Фроликов Семен Иванов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Фроликов Семен Иванов
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Фроликов Семен Иванов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Аксинья Семенова
Отец ребёнка: Фроликов Семен Иванов
Смерть
До 1834