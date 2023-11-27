Буров Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буров Виктор Иванович

Мать: Бурова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова Ольга Александорова

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Артем Александорович

Мать ребёнка: Бурова Надежда Александоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова Дарина

Мать ребёнка: Бурова Надежда Александоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Даниил

Мать ребёнка: Бурова Надежда Александоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Надежда Александоровна

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