Буров Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буров Виктор Иванович
Мать: Бурова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова Ольга Александорова
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Артем Александорович
Мать ребёнка: Бурова Надежда Александоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова Дарина
Мать ребёнка: Бурова Надежда Александоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Даниил
Мать ребёнка: Бурова Надежда Александоровна
Бракосочетание
Неизвестно