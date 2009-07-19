Шлёнкин Матвей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлёнкин Матвей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.2009

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2009

Отец: Шлёнкин Юрий Владимирович

Мать: Шлёнкина Ася

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