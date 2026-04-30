Сафронов Михаил Ильич 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Михаил Ильич

Автор
ВЖ
Живаев В.

мужской, родился 1939, Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

умер 02.07.2013, Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сафронов Илья1912 г.р.
Мать
Сафронова (Юрина) Мария Степановна1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Сафронов Илья

Мать: Сафронова (Юрина) Мария Степановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.07.2013
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

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