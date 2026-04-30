Сафронов Михаил Ильич
мужской, родился 1939, Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
умер 02.07.2013, Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСафронов Илья1912 г.р.
МатьСафронова (Юрина) Мария Степановна1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Сафронов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.2013