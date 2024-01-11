Губин Павел Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Отец: Губин Степан Васильев
Мать: Губина Матрона Тарасова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дюрядина (Губина) Мария Павлова
Мать ребёнка: Губина (Гусева) Прасковья Афонасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губина (Гусева) Прасковья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно