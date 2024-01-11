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Губин Павел Степанов

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: Губин Степан Васильев

Мать: Губина Матрона Тарасова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дюрядина (Губина) Мария Павлова

Мать ребёнка: Губина (Гусева) Прасковья Афонасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Василий Павлович

Мать ребёнка: Губина (Гусева) Прасковья Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина (Гусева) Прасковья Афонасьева

Смерть
Неизвестно

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