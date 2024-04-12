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Щербина Давид Афанасьев

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1766

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Щербина Афанасий Васильев

Мать: Анна Михайловна

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Ирина Давидовна

Мать ребёнка: Щербина Домникия Иосифовна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Щербина Федор Давидович

Мать ребёнка: Щербина Домникия Иосифовна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Пелагея Давидовна

Мать ребёнка: Щербина Домникия Иосифовна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Параскева Давидовна

Мать ребёнка: Щербина Домникия Иосифовна

Белоцерковцы, Полтавська область
Упоминание
1766
Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда | ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербина Домникия Иосифовна

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1766
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