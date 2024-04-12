Щербина Давид Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1766
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Щербина Афанасий Васильев
Мать: Анна Михайловна
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Ирина Давидовна
Мать ребёнка: Щербина Домникия Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Щербина Домникия Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Пелагея Давидовна
Мать ребёнка: Щербина Домникия Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Параскева Давидовна
Мать ребёнка: Щербина Домникия Иосифовна
Упоминание
1766
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда | ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Бракосочетание
Неизвестно
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1766