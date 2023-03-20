Евдокия (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Шиловский Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Шиловский Тимофей Меркурьев

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шиловский Тимофей Меркурьев

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шиловский Тимофей Меркурьев

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шиловский Родион Тимофеев

Отец ребёнка: Шиловский Тимофей Меркурьев

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиловский Тимофей Меркурьев

Смерть
Неизвестно
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