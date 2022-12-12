Степанова (Данилова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Данилова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Иван Филимонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1924

Дочь: Степанова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.12.1926

Дочь: Степанова Лилия Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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