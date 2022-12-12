Степанова (Данилова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Иван Филимонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1924
Дочь: Степанова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
25.12.1926
Дочь: Степанова Лилия Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно