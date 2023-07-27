Криволапова (Маслова) Анна Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криволапова (Маслова) Анна Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1872

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1888
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
28.09.1888

Муж: Криволапов Иван Алексеевич

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 89... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1890

Сын: Криволапов Петр Иванович

Отец ребёнка: Криволапов Иван Алексеевич

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 745 (1890) – Новоспасское, Добринка, Александровка https://ya.ru/archive/catalog/368e9e27-ceee-46d2-bca9-0e4e38c1a7d8 Восприемники: Легостаев Алексей Иларионов, Фила... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1894

Сын: Криволапов Иван (Иоанн) Иванович

Отец ребёнка: Криволапов Иван Алексеевич

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Фонд №173 Опись №16 Дело №909 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Романовка, Покровка, Слоновка, Ново-Михайловка за 1894 г. https://ya.ru/archive/catalog/a8a25a43-e2fb-4e... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1895

Сын: Криволапов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Криволапов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
21.11.1898

Сын: Криволапов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Криволапов Иван Алексеевич

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1078 (1898) https://ya.ru/archive/catalog/b48664fb-00bc-400b-a4c0-3e29475c9464/22 Восприемники: Огарков Иван Васильев, Криволапова Наталья Васильева
Рождение ребёнка
26.12.1901

Сын: Криволапов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Криволапов Иван Алексеевич

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Фонд №173 Опись №16 Дело №1423 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Ново-Спасское, Ново-Богдановка, Александровка, Гавриловка за 1901 г. https://ya.ru/archive/cat... Показать все
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Криволапова) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Криволапов Иван Алексеевич

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1571 (1904) Восприемники: Агарков И.В. и Ладыгина Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
08.06.1907

Дочь: (Криволапова) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Криволапов Иван Алексеевич

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1697 (1907) приходы с Ново-Михайловка, церкви Покровского женского монастыря, Судьбодаровской, Никольской церковной школы, Нижний Гумбет, Ильинка, Успенка https://yand... Показать все

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