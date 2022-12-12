Егорова (Игнатьева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова (Игнатьева) Дарья

Егорова (Игнатьева) Дарья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатьев Константин

Мать: Игнатьева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Олег

Отец ребёнка: Егоров Александр

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Егоров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Александр

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close