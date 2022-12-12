Егорова (Игнатьева) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатьев Константин
Мать: Игнатьева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Олег
Отец ребёнка: Егоров Александр
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Егоров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Александр
Место жительства
Неизвестно