Третьяков Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Третьяков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Третьякова Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Денис Владимирович
Мать ребёнка: Третьякова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно