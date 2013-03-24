Кузьмина (Говядина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Говядина) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 02.02.1925 и 03.02.1925

Дата смерти

24.03.2013

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 02.02.1925 и 03.02.1925

Отец: Говядин Григорий Сафонович

Мать: Говядина Елена Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Лев Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Лев Иванович

Смерть
24.03.2013
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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