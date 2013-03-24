Кузьмина (Говядина) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 02.02.1925 и 03.02.1925
Дата смерти24.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 02.02.1925 и 03.02.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Лев Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Лев Иванович
Смерть
24.03.2013
Похороны
Неизвестно