Федотов Дмитрий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Федотов Прохор Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1889
Жена: Федотова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
28.04.1903
Сын: Федотов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Федотова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
26.12.1903
Дочь: Федотова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Федотова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
09.02.1906
Дочь: Федотова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Федотова Мария Семёновна
Смерть
Неизвестно