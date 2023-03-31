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Федотов Дмитрий Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Федотов Прохор Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1889

Жена: Федотова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
28.04.1903

Сын: Федотов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Федотова Мария Семёновна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1903

Дочь: Федотова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Федотова Мария Семёновна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1906

Дочь: Федотова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Федотова Мария Семёновна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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