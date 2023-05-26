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Моисеенко Никифор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеенко (Моисеенок Мойсеенок) Павел Корнеевич Киреевич

Мать: Моисеенко Епистимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Антон Никифорович

Мать ребёнка: Моисеенко Ирина Дорофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Иван Никифорович

Мать ребёнка: Моисеенко Ирина Дорофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Ирина Дорофеевна

Рождение ребёнка
09.03.1885

Дочь: Лимза Лемза (Моисеенко) Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Моисеенко Ирина Дорофеевна

Рождение ребёнка
02.04.1897

Дочь: (Моисеенко) Елизавета Никифоровна

Мать ребёнка: Моисеенко Ирина Дорофеевна

Рождение ребёнка
29.04.1900

Сын: Моисеенко Николай Никифорович

Мать ребёнка: Моисеенко Ирина Дорофеевна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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