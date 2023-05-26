Моисеенко Никифор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенко Антон Никифорович
Мать ребёнка: Моисеенко Ирина Дорофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенко Иван Никифорович
Мать ребёнка: Моисеенко Ирина Дорофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1885
Дочь: Лимза Лемза (Моисеенко) Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Моисеенко Ирина Дорофеевна
Рождение ребёнка
02.04.1897
Дочь: (Моисеенко) Елизавета Никифоровна
Мать ребёнка: Моисеенко Ирина Дорофеевна
Рождение ребёнка
29.04.1900
Сын: Моисеенко Николай Никифорович
Мать ребёнка: Моисеенко Ирина Дорофеевна
Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно