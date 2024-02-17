Закалюжный Ион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1911
Дочь: Масальская Прасковья Ионовна
Мать ребёнка: Закалюжная Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закалюжная Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганиченко Ольга Ионовна
Мать ребёнка: Закалюжная Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь неизв Ионовна
Мать ребёнка: Закалюжная Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закалюжный Панкрат Ионович
Мать ребёнка: Закалюжная Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закалюжный Алексей Ионович
Мать ребёнка: Закалюжная Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Запрягайло Мотя Ионовна
Мать ребёнка: Закалюжная Неизвестно
Смерть
Неизвестно