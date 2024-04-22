Дарья Федорова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиДо 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Мавра Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Кондратьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Яков Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Кондратьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Тимофей Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Кондратьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Анна Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Кондратьев (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кондратьев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1805