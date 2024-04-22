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Дарья Федорова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

До 1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Около 1772 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Мавра Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Кондратьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Яков Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Кондратьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Тимофей Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Кондратьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Кондратьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кондратьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1805
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