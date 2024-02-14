Богданов (Мифтаховна) Хусниямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Гезетдин Минигареевич
Отец ребёнка: Богданов Минигарей Фахретдинов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Богданов Давлетгарей Минигареевич
Отец ребёнка: Богданов Минигарей Фахретдинов
Рождение ребёнка
10.11.1888
Сын: Богданов Минигазетдин Минигареевич
Отец ребёнка: Богданов Минигарей Фахретдинов
Рождение ребёнка
14.02.1896
Сын: Богданов Насретдин Минигареевич
Отец ребёнка: Богданов Минигарей Фахретдинов
Рождение ребёнка
14.11.1903
Сын: Богданов Минигариф Минигареевич
Отец ребёнка: Богданов Минигарей Фахретдинов
Смерть
Неизвестно