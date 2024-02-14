Богданов (Мифтаховна) Хусниямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов (Мифтаховна) Хусниямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Гезетдин Минигареевич

Отец ребёнка: Богданов Минигарей Фахретдинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Минигарей Фахретдинов

Рождение ребёнка
1882

Сын: Богданов Давлетгарей Минигареевич

Отец ребёнка: Богданов Минигарей Фахретдинов

Рождение ребёнка
10.11.1888

Сын: Богданов Минигазетдин Минигареевич

Отец ребёнка: Богданов Минигарей Фахретдинов

Рождение ребёнка
14.02.1896

Сын: Богданов Насретдин Минигареевич

Отец ребёнка: Богданов Минигарей Фахретдинов

Рождение ребёнка
14.11.1903

Сын: Богданов Минигариф Минигареевич

Отец ребёнка: Богданов Минигарей Фахретдинов

Смерть
Неизвестно

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