(Захарьина) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Захарьина) Анисья

(Захарьина) Анисья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Захарьин Яков

Отец ребёнка: Захарьин Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарьин Илья

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close