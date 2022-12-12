Калужинов Самуил Мартинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалужинов Самуил Мартинович

Калужинов Самуил Мартинович

avatar

Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Калужинов Мартин Иванович

Мать: Калужинова Марфа Саввична

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Калужинов Борис Самойлович

Мать ребёнка: Калужинова Татьяна Григорьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Самойловна

Мать ребёнка: Калужинова Татьяна Григорьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ксения Самойловна

Мать ребёнка: Калужинова Татьяна Григорьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анастасия Самойловна

Мать ребёнка: Калужинова Татьяна Григорьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close