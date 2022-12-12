Калужинов Самуил Мартинович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1818
Сын: Калужинов Борис Самойлович
Мать ребёнка: Калужинова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Самойловна
Мать ребёнка: Калужинова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ксения Самойловна
Мать ребёнка: Калужинова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анастасия Самойловна
Мать ребёнка: Калужинова Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно