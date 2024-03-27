Шамсикамал
Место рожденияд. Кабаланы Чирки-Кильдуразовская (Кильдуразовская) волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Сажида
Рождение ребёнка
30.10.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халиуллин Самигулла
Смерть
Неизвестно