Спешилова Дария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Спешилов Михайло Иванович
Починок Запольских Спешиловых Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Спешилов Михайло Иванович
Починок Запольских Спешиловых Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1834 ст.
Сын: Спешилов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Спешилов Михайло Иванович
Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно