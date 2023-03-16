Спешилова Дария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спешилова Дария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Спешилов Михайло Иванович

Починок Запольских Спешиловых Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Спешилов Михайло Иванович

Починок Запольских Спешиловых Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1834 ст.

Сын: Спешилов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Спешилов Михайло Иванович

Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спешилов Михайло Иванович

Смерть
Неизвестно
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