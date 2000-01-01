Артыкова Айбиби — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артыкова Айбиби

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1954

Сын: Артыков Рустам

Отец ребёнка: Сабиров Артык

Рождение ребёнка
08.01.1959

Дочь: Сабирова Клара Артыковна

Отец ребёнка: Сабиров Артык

Рождение ребёнка
12.03.1971

Сын: Сабиров Алишер Артыкович

Отец ребёнка: Сабиров Артык

Смерть
Неизвестно
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