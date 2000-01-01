Артыкова Айбиби
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1954
Сын: Артыков Рустам
Отец ребёнка: Сабиров Артык
Рождение ребёнка
08.01.1959
Дочь: Сабирова Клара Артыковна
Отец ребёнка: Сабиров Артык
Рождение ребёнка
12.03.1971
Отец ребёнка: Сабиров Артык
Смерть
Неизвестно