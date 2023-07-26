Бабенко (Вертелецкая) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко (Вертелецкая) Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Нр
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вертелецкий Павел Михайлович

Мать: Вертелецкая Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабенко Олеся Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабенко Оксана Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабенко Виталий

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