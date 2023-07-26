Бабенко (Вертелецкая) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вертелецкий Павел Михайлович
Мать: Вертелецкая Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабенко Олеся Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабенко Оксана Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабенко Виталий