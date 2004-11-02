Эпова (Зайцева) Мария Сергеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения26.07.1926
Дата смерти02.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эпов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.05.1948
Сын: Эпов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Эпов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
24.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эпов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
07.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эпов Иван Михайлович
Смерть
02.11.2004