Эпова (Зайцева) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпова (Зайцева) Мария Сергеевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

26.07.1926

Дата смерти

02.11.2004

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1926

Отец: Зайцев Сергей Кириллович

Мать: Зайцева (Зайцева) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эпов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
13.05.1948

Сын: Эпов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Эпов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
24.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
07.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Иван Михайлович

Смерть
02.11.2004

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