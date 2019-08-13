Кузнецов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.2019
Сын: Кузнецов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Александра
Рождение ребёнка
11.02.2022
Дочь: Кузнецова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Александра