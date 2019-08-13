Кузнецов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.2019

Сын: Кузнецов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Александра

Рождение ребёнка
11.02.2022

Дочь: Кузнецова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Александра

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