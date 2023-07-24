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Морозов Валерий Михайлович
Морозов Валерий Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Пол
Мужской
Отец
Морозов Михаил Федорович
1929 г.р.
Мать
Морозова Нина Яковлевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Морозов Михаил Федорович
Мать:
Морозова Нина Яковлевна
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