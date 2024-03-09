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Михеев Михаил Осипович

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Место рождения

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russia

Дата рождения

1918

Дата смерти

28.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева (Панкратова) Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева (Панкратова) Татьяна Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.10.1941

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