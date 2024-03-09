Михеев Михаил Осипович
Место рождения412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russia
Дата рождения1918
Дата смерти28.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михеева (Панкратова) Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михеева (Панкратова) Татьяна Емельяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.10.1941