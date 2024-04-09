Николаев Ефим
Место рожденияд. Малый Югуть
Дата рождения1788
Дата смерти23.11.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Васильев Николай
Мать: (Никифорова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефимова) Матрона
Мать ребёнка: (Васильева) Пераскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Василий
Мать ребёнка: (Васильева) Пераскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Васильева) Пераскева
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ефимов Петр
Мать ребёнка: (Васильева) Пераскева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ефимов Андрей
Мать ребёнка: (Васильева) Пераскева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ефимов Никита
Мать ребёнка: (Васильева) Пераскева
Смерть
23.11.1860
Причина смерти: от старости от дряхлости
Похороны
Неизвестно