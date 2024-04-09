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Николаев Ефим

Место рождения

д. Малый Югуть

Дата рождения

1788

Дата смерти

23.11.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Васильев Николай

Мать: (Никифорова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефимова) Матрона

Мать ребёнка: (Васильева) Пераскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Василий

Мать ребёнка: (Васильева) Пераскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Васильева) Пераскева

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ефимов Петр

Мать ребёнка: (Васильева) Пераскева

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ефимов Андрей

Мать ребёнка: (Васильева) Пераскева

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ефимов Никита

Мать ребёнка: (Васильева) Пераскева

Смерть
23.11.1860
Причина смерти: от старости от дряхлости
Похороны
Неизвестно

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