Мухина (Мухина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Мухина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1912

Сын: Мухин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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