Мухина (Мухина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1912
Отец ребёнка: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/
Смерть
Неизвестно