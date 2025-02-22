Хвостов Евгений Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиДо 2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Смерть
До 2000