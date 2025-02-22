Хвостов Евгений Дмитриевич 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хвостов Евгений Дмитриевич

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Место рождения

Золотое

Дата рождения

1929

Дата смерти

До 2000

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Хвостов Дмитрий Алексеевич

Мать: Живернюк (Лысакова) Акулина Ильична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Смерть
До 2000

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