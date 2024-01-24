Киселева (Матюшенко) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1968
Сын: Киселев Станислав Викторович
Отец ребёнка: Киселев Виктор Семенович
Рождение ребёнка
28.09.1971
Сын: Киселев Владислав Викторович
Отец ребёнка: Киселев Виктор Семенович
Рождение ребёнка
28.09.1971
Сын: Киселев Владислав Викторович