Киселева (Матюшенко) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Матюшенко) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

оф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1968

Сын: Киселев Станислав Викторович

Отец ребёнка: Киселев Виктор Семенович

Рождение ребёнка
28.09.1971

Сын: Киселев Владислав Викторович

Отец ребёнка: Киселев Виктор Семенович

Рождение ребёнка
28.09.1971

Сын: Киселев Владислав Викторович

Отец ребёнка: не указан

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