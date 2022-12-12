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Пученкова Анна Степановна

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Место рождения

Годуново, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

После ?.09.1928

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Годуново, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1926

Сын: Тарелов Иван Егорович

Отец ребёнка: Тарелов Егор Николаевич

Рождение ребёнка
08.09.1928

Сын: Тарелов Владимир Егорович

Отец ребёнка: Тарелов Егор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарелов Егор Николаевич

Смерть
После ?.09.1928
Годуново, Наро-Фоминский, Московская область
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