Пученкова Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смертиПосле ?.09.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1926
Отец ребёнка: Тарелов Егор Николаевич
Рождение ребёнка
08.09.1928
Сын: Тарелов Владимир Егорович
Отец ребёнка: Тарелов Егор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После ?.09.1928