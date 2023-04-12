Жукова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1922
Отец ребёнка: Жуков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
23.09.1924
Отец ребёнка: Жуков Сергей Николаевич
Смерть
Около 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния