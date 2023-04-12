Жукова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1922

Сын: Жуков Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Жуков Сергей Николаевич

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.09.1924

Сын: Жуков Алексадр Сергеевич

Отец ребёнка: Жуков Сергей Николаевич

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Около 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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