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Усов Денис Филипов

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Отец

Между 1723 и 1724 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Усов Филип Екимов

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения определён расчётно исходя из возраста (39) указанного в ИВ за 1795 год. Записан в доме №82 за №273
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Федора Иванова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Дочь: Усова Пелагея Денисова

Мать ребёнка: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения определён исходя из возраста (10 лет) указанного в ИВ за 1795
Рождение ребёнка
26.08.1791

Дочь: Усова Наталья Денисова

Мать ребёнка: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрические книги церквей Иркутской епархии (1791 г.) 1 января 1791 — 31 декабря 1791 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №7, дело №36, стр. 248 у крестьянина дениса филипова с҃на усова ря... Показать все
Крещение
26.08.1791
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
восприемниками были отец- крестьянин змитриев сын Рожнов материно крестьянина спиридона мурашева жена Ево агафия Савина https://yandex.ru/archive/catalog/26a50d5a-6f8a-4fc7-9164-f636a037933e/248?cent... Показать все

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