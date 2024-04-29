Усов Денис Филипов
Место рождения
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1756
Отец: Усов Филип Екимов
Мать: не указана
Год рождения определён расчётно исходя из возраста (39) указанного в ИВ за 1795 год. Записан в доме №82 за №273
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Федора Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Дочь: Усова Пелагея Денисова
Мать ребёнка: не указана
Год рождения определён исходя из возраста (10 лет) указанного в ИВ за 1795
Рождение ребёнка
26.08.1791
Дочь: Усова Наталья Денисова
Мать ребёнка: не указана
Метрические книги церквей Иркутской епархии (1791 г.) 1 января 1791 — 31 декабря 1791 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №7, дело №36, стр. 248 у крестьянина дениса филипова с҃на усова ря... Показать все
Крещение
26.08.1791
восприемниками были отец- крестьянин змитриев сын Рожнов материно крестьянина спиридона мурашева жена Ево агафия Савина https://yandex.ru/archive/catalog/26a50d5a-6f8a-4fc7-9164-f636a037933e/248?cent... Показать все