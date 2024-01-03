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Багин Роман
Багин Роман
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1987
Пол
Мужской
Отец
Багин Николай
1932 г.р.
Мать
Багина Елена Николаевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Отец:
Багин Николай
Мать:
Багина Елена Николаевна
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