Прасковья вдова Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филат Матвеевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Трофим Филатович
Отец ребёнка: Филат Матвеевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Салманида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно