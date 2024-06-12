Прасковья вдова Степанова 1728 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья вдова Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филат Матвеевич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Трофим Филатович

Отец ребёнка: Филат Матвеевич

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Салманида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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