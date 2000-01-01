Олифант Александр of Kellie, Kt.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1504
Дата смерти1588
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1504
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился: Penrith, Cumberland (now Cumbria), England (Соединённое Королевство)
Рождение ребёнка
Около 1552
Сын: Олифант Елисей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Место рождения: England, United Kingdom (Соединённое Королевство) Вступил в Русскую службу в качестве наемника из Шотландии. Капитан полка иноземного строя, мастер фехтования, участвовал в различных ... Показать все
Смерть
1588
Умер: Penrith, Cumberland (now Cumbria), England (Соединённое Королевство)