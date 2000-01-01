Олифант Александр of Kellie, Kt. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олифант Александр of Kellie, Kt.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1504

Дата смерти

1588

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1504

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился: Penrith, Cumberland (now Cumbria), England (Соединённое Королевство)
Рождение ребёнка
Около 1552

Сын: Олифант Елисей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Место рождения: England, United Kingdom (Соединённое Королевство) Вступил в Русскую службу в качестве наемника из Шотландии. Капитан полка иноземного строя, мастер фехтования, участвовал в различных ... Показать все
Смерть
1588
Умер: Penrith, Cumberland (now Cumbria), England (Соединённое Королевство)
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