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Тайшин Платон Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

14.08.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Тайшин Федор Иванов

Мать: Тайшина Татьяна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тайшина (Колмакова) Капитолина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тайшина Арина Васильевна

Рождение ребёнка
07.12.1919

Дочь: Кузеванова (Тайшина) Екатерина Платоновна

Мать ребёнка: Тайшина (Колмакова) Капитолина Яковлевна

Рождение ребёнка
19.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тайшина Арина Васильевна

Смерть
14.08.1948

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