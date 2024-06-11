Тайшин Платон Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти14.08.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Тайшин Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тайшина Арина Васильевна
Рождение ребёнка
07.12.1919
Рождение ребёнка
19.12.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тайшина Арина Васильевна
Смерть
14.08.1948