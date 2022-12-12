Закорюкина (Шельпякова) Ольга Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закорюкина (Шельпякова) Ольга Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913 или 1914

Дата смерти

?.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913 или 1914

Отец: Шельпяков Спиридон Николаевич

Мать: Шельпякова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Тимофеевна

Отец ребёнка: Закорюкин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Закорюкин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закорюкин Анатолий Тимофеевич

Отец ребёнка: Закорюкин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закорюкин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Закорюкин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закорюкин Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закорюкин Тимофей

Смерть
?.02.1978
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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