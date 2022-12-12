Закорюкина (Шельпякова) Ольга Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913 или 1914
Дата смерти?.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913 или 1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Тимофеевна
Отец ребёнка: Закорюкин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Закорюкин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закорюкин Анатолий Тимофеевич
Отец ребёнка: Закорюкин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закорюкин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Закорюкин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закорюкин Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Закорюкин Тимофей
Смерть
?.02.1978
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан