Зинникова Манзура Зафировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1926
Дата смерти?.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.04.1926
Отец: Зинников Зафир
Мать: Хадича
Рождение ребёнка
10.08.1949
Дочь: Махмудоаа Румия Ахматзияевна
Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан
Рождение ребёнка
21.01.1952
Сын: Махмудов Салих Ахматзияевич
Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан
Рождение ребёнка
21.06.1954
Сын: Мазмудов Ибрагим Ахматзияевич
Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан
Рождение ребёнка
06.01.1957
Дочь: Махмудова Асия Ахматзияевна
Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан
Рождение ребёнка
06.04.1959
Сын: Махмудов Асхат Ахматзияевич
Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан
Рождение ребёнка
09.10.1961
Дочь: Махмудова Рахима Ахматзияевна
Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан
Рождение ребёнка
15.03.1964
Сын: Махмудов Акрам Ахматзияевич
Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан
Рождение ребёнка
19.02.1967
Сын: Махмудов Мурат Ахматзияевич
Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан
Смерть
?.03.2008