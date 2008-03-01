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Зинникова Манзура Зафировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1926

Дата смерти

?.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1926

Отец: Зинников Зафир

Мать: Хадича

Рождение ребёнка
10.08.1949

Дочь: Махмудоаа Румия Ахматзияевна

Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан

Рождение ребёнка
21.01.1952

Сын: Махмудов Салих Ахматзияевич

Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан

Рождение ребёнка
21.06.1954

Сын: Мазмудов Ибрагим Ахматзияевич

Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан

Рождение ребёнка
06.01.1957

Дочь: Махмудова Асия Ахматзияевна

Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан

Рождение ребёнка
06.04.1959

Сын: Махмудов Асхат Ахматзияевич

Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан

Рождение ребёнка
09.10.1961

Дочь: Махмудова Рахима Ахматзияевна

Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан

Рождение ребёнка
15.03.1964

Сын: Махмудов Акрам Ахматзияевич

Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан

Рождение ребёнка
19.02.1967

Сын: Махмудов Мурат Ахматзияевич

Отец ребёнка: Махмудов Ахматзия Ахматжан

Смерть
?.03.2008
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